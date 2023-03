Présidentielle 2024 : Makgni « Momak » candidate Macky Sall - adakar.com

Présidentielle 2024 : Makgni « Momak » candidate Macky Sall Publié le lundi 20 mars 2023

La question de la 3e candidature de Macky Sall est toujours d’actualité au Sénégal. Le chef d’Etat ne s’est toujours pas prononcé sur la question depuis son fameux « ni oui ni non ». Mais, le Mouvement Makgni « Momak » décide d’accompagner le chef de l’Etat pour un autre mandat. L’annonce a été faite, ce samedi, par son coordonnateur, Amadou Gueye Koutal, lors de la cérémonie du lancement, à Pikine.



Le fameux 3e mandat



« Nous sommes prêts à accompagner Macky Sall. Ne me parlez pas de morale. On fait de la Politique. Le Conseil constitutionnel va décider du sort de Macky Sall. Il faut laisser votre polémique inutile. Macky Sall a le droit d’avoir un deuxième quinquennat« , a déclaré Amadou Gueye Koutal.



Magui Macky Sall yi



Il explique : « Notre structure, le mouvement makgni « MOMAK », conscient des nombreux acquis par rapport au programme, réalisations et projets de son excellence le président Macky Sall, soucieux des réalités du contexte actuel et des perspectives de 2024, se positionne comme cadre d’animation, de remobilisation et de massification afin de faire réélire le président Macky Sall au premier tour le soir du 25 Février 2024. »