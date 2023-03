Urgent : Abdou Karim Gueye, encore, placé en garde à vue - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Urgent : Abdou Karim Gueye, encore, placé en garde à vue Publié le lundi 20 mars 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Abdou Karim Gueye

Tweet

Comme Cheikh Oumar Diagne, l’activiste Abdou Karim Gueye Karim Xrum Xakh vient d’être placé en garde à vue.



Selon son avocat, Me Moussa Sarr, il est poursuivi pour appel à l’insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l’état.



Son arrestation fait suite aux propos tenus lors d’une conférence de presse tenue ce samedi.



Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne était hier en conférence de presse avec Dame Mbodj, Abdou Karim Gueye et Clédor Sène pour s’exprimer sur la situation du pays.