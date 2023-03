Me Ciré Clédor Ly est en France pour “poursuivre son traitement et faire une analyse approfondie afin de déterminer exactement la composition du gaz qu’il a inhalé“ - adakar.com

Me Ciré Clédor Ly est en France pour "poursuivre son traitement et faire une analyse approfondie afin de déterminer exactement la composition du gaz qu'il a inhalé" Publié le dimanche 19 mars 2023

© aDakar.com par BL

Ousmane Sonko et Me Ciré Clédor Ly en consultation après leur acheminement au Palais de justice par les forces de l`ordre

Dakar, le 16 mars 2023 - Le président du Parti “Pastef“, Ousmane Sonko et un des ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, ont été consultés, à leur arrivée au Palais de justice, ce jeudi, à l`ouverture du procès contre Mame Mbaye Niang. Tweet

Quelques jours après le départ pour la France de l'avocat Me Ciré Clédor Ly pour y subir des examens approfondis sur son état de santé après avoir été violenté lors de l'acheminement d'Ousmane Sonko au tribunal de Dakar par les forces de sécurité, jeudi, sa famille a publié un communiqué pour se prononcer.



La famille du coordonnateur du pool des avocats d'Ousmane Sonko précise que le départ en France de Me Ly va lui permettre de "poursuivre son traitement et faire une analyse approfondie afin de déterminer exactement la composition du gaz qu’il a inhalé et qui a fait qu’il se trouvait dans un état de fatigue avancé."



Dans la même note dont nous avons obtenu copie, la famille de Me Ciré Clédor Ly assure que l'avocat va mieux. "Nous précisons qu’il Il ne s’agit pas d’une évacuation sanitaire .Compte tenu de la fatigue, des céphalées et étourdissements dont il était sujet, il a bénéficié de l’assistance de la clinique qui l’a simplement aidé à accomplir les formalités d’enregistrement et d’embarquement à l’aéroport à partir d’où il continua le voyage seul“, précise le communiqué de la famille de Me Ciré Clédor Ly.



Communiqué de la famille de Me Ciré Clédor Ly



Depuis quelques jours nous ne cessons de recevoir des appels, des messages venant de proches, d’amis et de connaissances. Nous tenions à remercier tous ceux qui ont pris la peine de nous appeler ou de nous écrire pour s’enquérir de la santé de Maître Ly.



Il va mieux et sera bientôt prêt à reporter la robe pour faire ce qu’il sait faire le mieux, défendre les opprimés et lutter contre l’injustice qu’elles que soient les forces en face.Il a bénéficié d’un transport de l’ambulance de la clinique où il était hospitalisé pour partir en France poursuivre son traitement et faire une analyse approfondie afin de déterminer exactement la composition du gaz qu’il a inhalé et qui a fait qu’il se trouvait dans un état de fatigue avancé.



Nous précisons qu’il Il ne s’agit pas d’une évacuation sanitaire .Compte tenu de la fatigue, des céphalées et étourdissements dont il était sujet, il a bénéficié de l’assistance de la clinique qui l’a simplement aidé à accomplir les formalités d’enregistrement et d’embarquement à l’aéroport à partir d’où il continua le voyage seul. Il espère très bientôt partir vers une autre destination où l’attend son travail. Sa famille a parfaitement conscience du combat et a fini par développer une certaine résilience face aux épreuves liées à son travail. Seul le tout puissant pourrait nous ébranler. Nous vous remercions.”



Dakar, le 18 Mars 2023



Communiqué de la Famille de Me Ciré Clédor Ly