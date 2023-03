Wagner coûte une fortune aux Etats africains - adakar.com

Wagner coûte une fortune aux Etats africains

Dix millions de dollars par mois. L'équivalent d'un peu plus de neuf millions d'euros, soit six milliards de francs CFA : voilà ce que représente la facture du groupe de mercenaires Wagner au Mali.



La somme a été évoquée pour la première fois, en septembre 2021, par l'agence Reuters, puis confirmée par le général américain Stephen Townsend, commandant d'Africom, le commandement des Etats-Unis pour l'Afrique, établi en Allemagne.



Ce montant est d'ailleurs reconnu hors-micro par les autorités qui refusent pourtant toujours d'admettre que les mercenaires russes sont sur leur territoire, préférant parler "d'instructeurs”.



Cette somme de neuf millions d'euros sert à payer la solde de 1.000 à 1.400 mercenaires. Soit un salaire mensuel de 7.000 à 9.000 euros par homme.



Sur l'année, cela représente plus de cent millions d'euros, soit deux fois le budget du ministère de la Justice et près de la moitié de celui de la Santé, selon les chiffres du Budget 2023 publiés par le ministère malien des Finances.



C'est sans doute pour ces raisons que le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a déclaré, fin décembre 2022, sans ménagement, que l'argent investi par la junte au Mali pour s'offrir les services des mercenaires du groupe russe Wagner serait "plus utile s'il allait dans le développement au Sahel".