Etat de santé d'Ousmane Sonko : Le député Cheikh Thioro Mbacké se prononce : « sa vie a été mise en danger à cause… » Publié le samedi 18 mars 2023

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko a réuni des milliers de militants lors d`un meeting à Keur Massar

Le député élu sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a, lui aussi, tiré la sonnette d’alarme sur l’état de santé du leader du Pastef Ousmane Sonko, qui serait « aspergé d’une substance inconnue », selon ses proches.



Lançant un message aux « Sénégalaises Sénégalais de tous bords », le parlementaire de déclarer : « comme vous l’avez tous constaté, le Président Ousmane SONKO a subi hier un traitement inhumain. Il est actuellement hospitalisé, sa vie a été mise en danger à cause d’une substance inconnue qui lui a été aspergée. Le frère Dame Mbodji a aussi été victime d’une tentative d’assassinat. »



« Trop c’est trop », dit Cheikh Thioro Mbacké, avant de poursuivre : « Nous appelons les Sénégalais épris de justice et de démocratie à poursuivre le combat jusqu’au départ de Macky Sall. »



« Face à ce piétinement de la démocratie et à cette dictature, estime-t-il, une résistance maintenue devient urgente. » « Chers Sénégalais, maintenons la pression, exigeons la libération des centaines de détenus politiques et poursuivons le combat . Ensemble nous vaincrons », conclut le vice-Président groupe parlementaire Yewwi.