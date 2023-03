Porteurs de voix et scandales : Comment se relever face au regard de la société ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Porteurs de voix et scandales : Comment se relever face au regard de la société ? Publié le samedi 18 mars 2023 | senenews.com

© aDakar.com par MC

Sommet de la Francophonie: Dakar fait peau neuve

Dakar, le 27 Novembre 2014: A quelques jours du début du XVe Sommet de la Francophonie, la ville de Dakar, la capitale du Sénégal, a totalement changé de visage. Tweet

Aujourd’hui, de presque toutes les bouches, on entend, à rythme et volume assourdissants, le terme « porteurs de voix ». Cela se constate dans les plateaux télé, radio, les réseaux sociaux, les discours politiques, les débats des intellectuels, les journaux… Ce terme « porteurs de voix » est maintenant devenu comme un jeu de célébrités qui dés fois permet à nos pseudo-leaders de désaltérer leur désir de discourir et de montrer leur virilité intellectuelle.



Pire encore, de nombreuses personnes qui s’autoproclament ce statut, et qui sont suivis par de nombreux citoyens, font dans la dérive. C’est d’ailleurs le cas du journaliste Papis Diaw. Ce dernier a été arrêté, conduit au tribunal des flagrants délits et présenté au procureur de la République pour conduite en état d’ébriété, blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui. Il a été libéré en attendant son jugement.



Mais, en tant que porteurs de voix, après de tels actes, comment le journaliste de la Tfm va-t-il se relever face au regard de la société ? SeneNews s’intéressant à cette équation a recueilli l’avis d’Assane Samb, une voix connue dans l’espace médiatique.



«Quand vous êtes porteur de voix, vous devez vous aligner sur des intérêts supérieurs du peuple sénégalais », répond M. Samb qui précise qu’il y a deux niveaux de porteurs de voix.



«D’un coté il y’a les activistes et de l’autre les professionnels de l’information » argumente l’analyste politique. A ces derniers , Assane Samb de déclarer qu’ils doivent respecter les règles d’éthique et de déontologie afin de ne pas prêcher dans les dérives.



Maintenant, pour les activistes, M. SAMB de déclarer qu’il faut qu’ils observent «une règle générale de moralité publique qui consiste à ne pas calomnier systématiquement les gens, essayer de respecter la vie privée des uns et des autres et avoir comme boussole la préservation de l’ordre public et du respect de l’international ».



De façon générale, résume le journaliste en ce qui concerne les porteurs de voix, « ces règles si vous les avez en tête, vous avez moins de soucis par rapport au scandale qui sont inévitables ».