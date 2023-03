Situation de Sonko – Maïmouna Bousso est catégorique : « Dans un pays sérieux, tous les porteurs de voix… » - adakar.com

Situation de Sonko – Maïmouna Bousso est catégorique : « Dans un pays sérieux, tous les porteurs de voix… » Publié le samedi 18 mars 2023

Dakar, le 9 février 2023 - Le président du parti “Pastef“, Ousmane Sonko, a improvisé une marche dans les rues de Colobane, un quartier populaire de Dakar. Tweet

À l’image de certains Sénégalais, émettent Maïmouna Bousso a rendu public un post sur sa page Facebook pour déplorer le mutisme des porteurs de voix.



« Dans un pays sérieux, tous les porteurs de voix condamneraient la violence Exercée sur un homme qui n’était pas obligé d’aller au tribunal », a déclaré la responsable de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw).



Depuis quelques jours, le landerneau politique est en pleine effervescence suite à la convocation du leader du Pastef Ousmane Sonko, traduit en justice par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang dans l’affaire des 29 milliards. Convoqué le 16 mars, le chef de l’opposition sénégalaise avait lancé une série de manifestation le 14, 15 et 16 mars.



Hier, alors qu’il se rendait au tribunal de Dakar, en compagnie de ses militants, sympathisants,… Ousmane Sonko a été exfiltré de sa voiture avant d’être conduit avec son avocat au tribunal de Dakar où il devait faire face à Mame Mbaye Niang. Mal en point, le Leader du Pastef n’a finalement pas pu continuer l’audience.



Conduit chez lui, il a finalement été évacué en ambulance à Suma Assistance. Et ce, après avoir alerté sur l’état de sa santé qui ne cessait de se dégrader. Aux dernières nouvelles, Ousmane Sonko, qui, selon ses propres, serait « aspergé d’une substance inconnue », est toujours hospitalisé à Suma Assistance où il était avec son avocat qui a subi un malaise.



Me Ciré Cledor Ly a même finalement été évacué en France.