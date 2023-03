Aminata Touré: “Je suis passée à Suma exprimer ma compassion à Ousmane Sonko“ - adakar.com

Aminata Touré: "Je suis passée à Suma exprimer ma compassion à Ousmane Sonko" Publié le samedi 18 mars 2023

La tête de liste de Benno Bokk Yaakar dans le département de Mbour

Mbour, le 26 juillet 2022 - La tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, a mené sa caravane dans le département de Mbour.

L'ancien Premier ministre du Sénégal Aminata Touré a exprimé sa compassion à Ousmane Sonko, interné à la Clinique SUMA Assistance depuis jeudi 16 mars 2023 dans la nuit.



Ancienne farouche adversaire d'Ousmane Sonko, jusqu'à récemment lors des dernières élections législatives de juin 2022, où elle avait conduit la liste de la majorité Benno Bokk Yaakar, Aminata Touré dénonce des méthodes répressives indignes d'une démocratie modèle.



"Je suis passée à Suma exprimer ma compassion à Ousmane Sonko et lui souhaiter un rapide rétablissement. Il est urgent d’enquêter sérieusement sur cet usage excessif de la force et de méthodes répressives inconnues dans notre démocratie citée comme exemple en Afrique", a déclaré l'ancien Aminata Touré.



Après une longue et mouvementée journée où il devait se rendre au Palais de justice pour le procès en diffamation contre Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko et son avocat ont été extraits de force par les forces de l'ordre, dans un cohue total, pour être amenés à la salle du tribunal.



Pris de malaise et de douleurs, Ousmane Sonko sera évacué de sa résidence vers une clinique dakaroise “Suma Assistance“. Plus tôt dans la journée Me Ciré Clédor Ly, coordonnateur du pool des avocats de la défense avait été également pris en charge par une ambulance et évacué depuis le palais de justice de Dakar.



Le procès d'Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang pour des faits de diffamation, injures publiques, faux et usage de faux a été finalement renvoyé au 30 mars 2023 en audience spéciale.





Makhtar C.