La Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine Publié le samedi 18 mars 2023 | www.ledevoir.com

Vladimir Poutine, président de la Russie

Une gifle à l’homme fort du Kremlin.



La Cour pénale internationale (CPI) a décidé vendredi de lancer un mandat d’arrêt contre le président russe, Vladimir Poutine, pour son implication présumée dans l’enlèvement de milliers d’enfants en Ukraine et leur déportation illégale vers la Russie. Ces rapts de masse, orchestrés en temps de conflit, sont considérés comme un « crime de guerre » par le tribunal international.



Depuis La Haye, aux Pays-Bas, la CPI a également lancé un mandat d’arrêt contre Maria Alekseyevna Lvova-Belova, devenue depuis le début de l’agression russe contre l’Ukraine, il y a plus d’un an, l’image publique du programme de déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie et la grande promotrice de leur adoption par des couples russes.