Basketball African League :l’ABC tombe l’US Monsatir, le champion en titre (90-74) à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Basketball African League :l’ABC tombe l’US Monsatir, le champion en titre (90-74) à Dakar Publié le samedi 18 mars 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Basketball African League :l’ABC tombe l’US Monsatir, le champion en titre (90-74) à Dakar

Tweet

L’équipe ivoirienne de l’ABC fighters a battu ce vendredi l’US Monsatir de Tunisie (90-74), champion en titre, dans le cadre du Basketball African Ball (BAL).



C’est un véritable exploit de l’équipe ivoirienne à la Dakar Arena, mettant fin à une série de 3 matchs sans défaites pour les Tunisiens.



Les deux formations se sont partagées les quart temps. L’ABC a remporté le 2e et le 4e (20-09; 32-20) quand Monsatir s’arrogeait les 1er et 3e (21-27; 17-18).



Du côté des Ivoiriens, Aboulaye Harouna (33 points) et Mike fofana (18 points) ont été les plus décisifs épaulés par l’inoxydable Stéphane Konaté.



Cette deuxième victoire a été saluée le Président de fédération ivoirienne de Basket-ball Mahama Coulibaly qui repondait à Dakar à l’invitation du Boss de la BAL, Amadou Gallo Fall



Les Hommes de coatch Mills sont attendus le lundi face à l’équipe nigériane des Kwara Falcons toujours à l’Arena de Dakar



Atapointe