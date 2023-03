Eliminatoires CAN 2023 : Aliou Cissé dévoile ses 24 contre le Mozambique - adakar.com

Eliminatoires CAN 2023 : Aliou Cissé dévoile ses 24 contre le Mozambique
Publié le vendredi 17 mars 2023

© Autre presse par DR

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

En perspective à la double confrontation contre le Mozambique, le sélectionneur national Aliou Cissé a donné une conférence de presse au restaurant Good Rade sis sur le VDN ce vendredi 17 mars 2023.





24 joueurs ont été retenus pour les 3è et 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face à la Mozambique.





Leader dans son groupe, le champion en titre de la CAN 2020 affrontera le Mozambique au match aller le 24 mars 2023 au stade de Diamniadio. Le match retour se jouera à Maputo le 28 mars suivant.







La liste des 24 joueurs convoqués





Gardiens





Alfred Gomis; Seny DIENG; Mory DIAW





Milieux



Gana Gueye; Nampalys Mendy ; Krepin Diatta ; Papa Gueye ; Pape Matar Sarr; Pathe Ciss; Dion Lopy





Attaquants



Sadio Mané ; Habib Diallo; Boulaye Dia ; Bamba Dieng; Pape Ousmane Sakho



Iliman Ndiaye





Défenseurs



Kalidou Koulibaly; Youssouf Sabaly; Noah Fadiga; Moussa Niakhate; Abdoulaye Seck; Abdallah Ndour ; Ismail Jakobs ; Formose Mendy





L.L