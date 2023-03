PSG:Messi réclame des garanties - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport PSG:Messi réclame des garanties Publié le vendredi 17 mars 2023 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Football: Lionel Messi, nouveau joueur du Paris Saint-Germain

Tweet

Alors qu’elle semblait acquise pendant des mois, la prolongation de Lionel Messi (35 ans, 22 matchs et 13 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain n’est désormais plus aussi certaine. Ce mercredi, malgré les rumeurs le liant à Al-Hilal, le média Marca nous apprend toutefois que la priorité de l’attaquant reste bien de rempiler en faveur du champion de France en titre, où son contrat expire en juin prochain.



Néanmoins, le nouveau fiasco en 8es de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1, 0-2) incite forcément l’Argentin à se poser des questions. Avant de prolonger éventuellement pour un ou deux an(s), la Pulga réclamerait désormais des garanties sur le projet et notamment sur la compétitivité de l’effectif en C1 en 2023-2024. En fonction des réponses obtenues, le champion du monde 2022 prendra sa décision.



Autrement dit, ce feuilleton est parti pour durer…