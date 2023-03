Les scènes de violences à Dakar à la Une des quotidiens - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Les scènes de violences à Dakar à la Une des quotidiens Publié le vendredi 17 mars 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Des scènes de violences ont été notées à Guet-Ndar, aujourd`hui

Tweet

Dakar, (APS) – Les scènes de violences qui ont émaillé le procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang sont à la Une des quotidiens reçus vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Des heurts ont éclaté, jeudi, à Dakar entre forces de l'ordre et partisans de l’opposant Ousmane Sonko qui devait comparaître devant la justice pour diffamation contre le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang.



Suite à une divergence sur l’itinéraire que devait emprunter le cortège de M. Sonko, des échauffourées ont éclaté entre les forces de l’ordre et les partisans de l'opposant.



Le leader de Pastef a été extrait de force de sa voiture avant d’être conduit au tribunal à bord d’un véhicule de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) de la police. Des scènes de violences ont éclaté dans plusieurs endroits de Dakar après cet incident.



‘’Les démons du mois de mars 2021 ont ressurgi hier à Dakar. Un épanchement de sentiments jusque-là contenus et qui s’est finalement soldé par des affrontements d’une rare violence entre des pro-Ousmane Sonko et les forces de l’ordre’’, écrit le quotidien Bës Bi.



‘’Une journée de confrontation’’, selon Libération, soulignant que des manifestations et affrontements ont éclaté dans plusieurs localités du pays, 3 bus de Dakar Dem Dikk incendiés, 4 autres saccagés ; des agences (Sonatel, Onas, Cbao), les permanences de l’APR aux Parcelles-Assainies et Sica-Liberté attaquées…’’.



Le journal signale que ‘’sur la route du tribunal comme après le renvoi de son procès, Sonko a été embarqué de force par les forces de sécurité puis +isolé+ dans son domicile ; il a été finalement évacué à bord d’une ambulance en début de soirée car sujet à de +terribles vertiges+, des +douleurs au bas ventre+ et des +difficultés respiratoires+’’.



‘’Les forces de l’ordre contiennent les manifestations des pro-Sonko’’, selon Le Soleil, notant que le dossier a été renvoyé en ‘’audience spéciale’’, au 30 mars.



Les avocats de Ousmane Sonko obtiennent un 3e renvoi au 30 mars, dit Le Quotidien, relevant que ‘’la défense a prétexté le traitement dont ont fait l’objet leur client et Me Ciré Clédor Ly de la part de forces de défense et de sécurité pour asseoir le bien-fondé de leur requête’’.



L’As fait ‘’le récit d’une journée électrique’’ avec des heurts, pillages et arrestations à Dakar et Ziguinchor.



‘’Une journée sans frein’’, selon WalfQuotidien. ‘’L’appel à la résistance lancé par le patriote en chef, Ousmane Sonko, n’est pas resté lettre morte. Après la brutalité exercée par les éléments de la Bip sur leur leader, ses partisans ont mis sens dessus dessous Dakar et sa banlieue’’, écrit Walf.



Sud Quotidien parle de ‘’guérilla urbaine’’ à Dakar, devenue ‘’ville morte’’ avec une ‘’économie au point mort’’, des ‘’écoles fermées’’.



L’Info rapporte que ‘’plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise ont été secoués par des vagues de violence perpétrées par les partisans d’Ousmane Sonko et de l’opposition’’.



‘’Face aux forces de l’ordre, ils ont opposé une véritable stratégie de la terre brûlée qui a fini par semer le chaos à la cité Fadia, à Cambérène, aux Parcelles Assainies, à la Sicap Liberté, à Castor, entre autres quartiers à Dakar’’, écrit le journal.



‘’Dakar balafrée !’’, s’exclame à la Une EnQuête qui fait le récit d’une ‘’douloureuse journée de manifestations, d’arrestations et de scènes d’intifada’’.



‘’Sang, feu, saccage…des scènes choquantes’’, déplore Vox Populi, notant que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, ‘’malmené, extrait de force de sa voiture et acheminé manu militari au tribunal’’ a ‘’été finalement hospitalisé’’.



OID