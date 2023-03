Journée de violences: la compagnie publique de transport dénombre “quatre bus caillassés et trois autres totalement calcinés“ - adakar.com

Journée de violences: la compagnie publique de transport dénombre “quatre bus caillassés et trois autres totalement calcinés“

Après la journée de jeudi marquée par des violences dans le département et ailleurs dans l'intérieur du pays au moment où s'ouvrait le procès d'Ousmane Sonko au palais de Justice, la société nationale fait le bilan de ses bus caillassés ou incendiés.



Selon un communiqué de la société d'État, le bilan fait état de “quatre bus caillassés et trois autres totalement calcinés, donc définitivement hors d'usage“.



Pour prévenir pareille situation qui est constatée à chaque fois que des manifestations, notamment politiques, se tiennent, Dakar Dem Dikk appelle la jeunesse sénégalaise à "mettre fin à la destruction systématique de ses bus".



"Ces actes regrettables et insensés privent aujourd'hui beaucoup de Dakarois de leurs droits fondamentaux à la liberté de circuler mais également, ont des conséquences désastreuses sur l'activité de l'entreprise : chômage, déficit et pénalisation des usagers", révèle “Dakar Dem Dikk“.



La compagnie publique de transport invite les populations à protéger les bus de “Dakar Dem Dikk“ qui constituent un "patrimoine public" et à "préservation des moyens de subsistance des travailleurs".



Makhtar C.