Ousmane Sonko : « Je suis sujet à de terribles vertiges… J’éprouve des difficultés respiratoires » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ousmane Sonko : « Je suis sujet à de terribles vertiges… J’éprouve des difficultés respiratoires » Publié le vendredi 17 mars 2023 | Senego

© aDakar.com par BL

Marche improvisée d`Ousmane Sonko dans les rues de Colobane

Dakar, le 9 février 2023 - Le président du parti “Pastef“, Ousmane Sonko, a improvisé une marche dans les rues de Colobane, un quartier populaire de Dakar. Tweet

Après une chaude journée au tribunal de Grande instance de Dakar, Ousmane Sonko est bien rentré à son domicile. Mais, le leader de Pastef alerte sur son état de santé.



« Depuis que les FDS m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas ventre et j’éprouve des difficultés respiratoires« , a écrit Ousmane Sonko sur sa page facebook.



Le leader de Pastef alerte : « nous avons appelé la SUMA ASSISTANCE, mais depuis plus d’une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond point et leur refuse l’accès à mon domicile. »



Selon Ousmane Sonko, Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur sa personne.