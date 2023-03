Déclaration de Déthié Fall devant la clinique ‘Suma Assistance’ « On tient Macky Sall pour responsable » - adakar.com

Déclaration de Déthié Fall devant la clinique 'Suma Assistance' « On tient Macky Sall pour responsable » Publié le vendredi 17 mars 2023 | Senego

© aDakar.com par DR

Déthié Fall déclare sa candidature à la Présidentielle

Des inquiétudes persistent sur l’état de santé du leader de Pastef, Ousmane Sonko. En effet, ce dernier avait alerté sur son état de santé dans un tweet indiquant qu’il souffrait de maux de ventre depuis que les forces de l’ordre l’ont déposé chez lui. Il avait alors tenté d’appeler une ambulance de ‘Suma assistance’, mais celle-ci était en retard, selon lui, car l’ambulance aurait été bloquée



.Suite à cette situation, une partie des leaders des Yewwi Askan Wi se sont rendus devant la clinique de ‘Suma assistance’, lorsqu’ils ont appris la nouvelle. Après avoir rendu visite à Ousmane Sonko pour s’acquérir de sa santé.



Le leader du parti PRP, Dethié Fall a fait une déclaration devant les médias, dans une vidéo. Il tient à alerter l’opinion et avertir le président Macky Sall : “Ce qui se passe actuellement dans ce pays est inacceptable, et on s’adresse directement au président Macky Sall, on lui dit si quelque chose arrive, c’est à vous le responsable.”