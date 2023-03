© aDakar.com par BL

Ousmane Sonko et Me Ciré Clédor Ly en consultation après leur acheminement au Palais de justice par les forces de l`ordre

Dakar, le 16 mars 2023 - Le président du Parti “Pastef“, Ousmane Sonko et un des ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, ont été consultés, à leur arrivée au Palais de justice, ce jeudi, à l`ouverture du procès contre Mame Mbaye Niang.