L’Algérie expulse des milliers de migrants vers le nord du Niger dénonce MSF

L'ONG française Médecins sans frontière dénonce ce 16 mars "l'abandon" de milliers de migrants expulsés par l'Algérie présents à Assamaka, ville de la région d'Agadez dans le nord du Niger.



Des milliers de migrants expulsés d'Algérie et abandonnés dans le désert (dans le nord) du Niger sont bloqués, sans accès à un abri, à des soins de santé, à la protection et aux produits de première nécessité", affirme l'ONG dans un communiqué. C'est "une situation sans précédent" selon elle.



"Entre le 11 janvier et le 3 mars 2023, 4.677 personnes en situation de migration sont arrivées à pied à Assamaka", précise Médecins Sans Frontières (MSF) qui ajoute que "moins de 15% d'entre elles ont pu bénéficier d'un abri ou d'une protection à leur arrivée".