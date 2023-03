Après sa journée mouvementée : Ousmane Sonko se plaint de douleurs et accuse Macky Sall d’assassinat sur sa personne » - adakar.com

Après sa journée mouvementée : Ousmane Sonko se plaint de douleurs et accuse Macky Sall d'assassinat sur sa personne » Publié le jeudi 16 mars 2023

© aDakar.com par BL

Ousmane Sonko et Me Ciré Clédor Ly en consultation après leur acheminement au Palais de justice par les forces de l`ordre

Dakar, le 16 mars 2023 - Le président du Parti “Pastef“, Ousmane Sonko et un des ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, ont été consultés, à leur arrivée au Palais de justice, ce jeudi, à l`ouverture du procès contre Mame Mbaye Niang. Tweet

Au terme de la journée mouvementée qu’il a vécue, ce jeudi 16 mars 2023, Ousmane Sonko avoue des malaises qu’il ressent dans son corps. L’opposant politique sénégalais a publié un tweet dans lequel il se plaint de douleurs et de vertiges. « Depuis que les FDS m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas ventre et j’éprouve des difficultés respiratoires », révèle le président du PASTEF dont le procès ce jour a viré en courroux entre les forces de l’ordre et ses partisans.



Mieux, Ousmane Sonko dit avoir appelé des secours d’urgence empêchés d’accéder à son domicile par des éléments de police postés aux entrées conduisant à sa résidence. « Nous avons appelé la SUMA ASSISTANCE, mais depuis plus d’une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond-point et leur refuse l’accès à mon domicile ». Et l’adversaire politique de Macky Sall de conclure en un assassinat planifié sur sa personne. « Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur ma personne ».



Aux dernières nouvelles, le président du Pastef a été évacué par ambulance dans une clinique dans la soirée.

Le procès avorté de Ousmane Sonko – Mbaye Niang a été reporté, faut-il le signaler, au 30 mars prochain.