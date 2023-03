Manifestations: le parti “Pastef“ “demande à ses militants et sympathisants de maintenir la mobilisation sur le terrain“ (communiqué) - adakar.com

Ousmane Sonko avec les forces de l`ordre

Le président Ousmane Sonko en danger !!



PASTEF-Les -Patriotes, demande aux militants et sympathisants de maintenir la mobilisation sur le terrain pour protester vigoureusement contre la brutalité policière contre notre leader, le président Ousmane Sonko.



La gendarmerie l’a empêché de monter dans une ambulance pour aller se faire consulter dans une clinique après que la BIP l’a aspergé d’une substance dont nous ignorons la nature. Son domicile est encore sous siège et il est séquestré par les Forces de défense et de sécurité qui lui refusent tout contact avec l’extérieur. Pire encore, il lui est refusé la sortie pour des soins dont il a besoin.



Son état de santé est très préoccupant pour les médecins à son chevet, sa famille, ses avocats et l’ensemble des militants et sympathisants de PASTEF-Les- Patriotes.



Dakar, le 16 mars 2023



Le Bureau Politique