Football : Gianni Infantino réélu à la tête de la FIFA jusqu’en 2027

Gianni Infantino, nouveau président de la FIFA

Successeur de Sepp Blatter en 2016, Gianni Infantino a été reconduit pour la troisième fois consécutive à la tête de la Fédération internationale de football (FIFA) au 73è congrès tenu ce jeudi 15 mars 2023 à Kigali.



Unique candidat dans la course à sa propre succession, le cinquantenaire est de nouveau porté à la tête de la FIFA par acclamation pour une durée de quatre ans.



"Un bilan solide et des réformes en cours" rapport le confrère FranceInfo Sport.



En effet, le patron du football mondial peut se vanter d’un bilan financier solide avec une hausse de 18 % des revenus et de 45 % des réserves. Il a également initié des réformes telles que des règles de transfert, un congé de maternité pour les joueuses professionnelles et des règles de procédure disciplinaire plus protectrices pour les victimes de violences sexuelles.



Au titre des réformes en cours, le prochain grand chantier est le passage de la Coupe du monde masculine de 32 à 48 équipes à partir de 2026, avec un format de douze groupes de quatre équipes pour augmenter les recettes de billetterie et d’audience.



