Prodac : « C'est une affaire banale. Il n'en faut pas faire une affaire d'Etat » (ex Procureur Alioune Ndao) Publié le jeudi 16 mars 2023

Alioune Ndao soupçonne la main de l’Etat, dans l’affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko appelée ce jeudi, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Selon l’ancien Procureur spécial de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), c’est une affaire banale, un simple procès en diffamation sur quoi les autorités veulent profiter pour régler des comptes.



« J’appelle les juges de dire la vérité, rien que la vérité; au lieu de suivre Macky Sall sur son plan. Il ne veut personne qui le dérange sur son pouvoir. Il veut que tout le monde soit avec lui. Ce qui n’existe nulle part. »



Selon Alioune Ndaa, les juges doivent se ressaisir et garder leur impartialité et tranquillité pour ne dire que le droit.



« En tant que musulman, ils doivent savoir qu’il y aura un autre jugement. Ce dossier n’est rien d’autre qu’un procès en diffamation… », insiste-t-il sur « SenShow ».



Et d’ajouter : « Au tribunal, chaque jour, il y a des procès en diffamation. C’est une affaire banale. Il n’en faut pas faire une affaire d’Etat. »