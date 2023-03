Prévisions météo: un temps nuageux, avec des possibilités de brume humide matinale - adakar.com

Prévisions météo: un temps nuageux, avec des possibilités de brume humide matinale Publié le jeudi 16 mars 2023

© Autre presse par DR

La qualité de l`air va continuer à se dégrader à Dakar

Météo du jeudi 15/03/23



Au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera passagèrement nuageux à ensoleillé sur tout le pays. Néanmoins, un temps nuageux sera noté sur les localités proches du littoral, avec des possibilités de brume humide matinale.



La chaleur sera ressentie dans les localités du Centre et de l’Est du pays avec des records qui fluctuent au autour de 40 à 42°C. Toutefois, les régions proches du littoral, de Saint-Louis à Cap-Skirring, enregistrons des températures moins élevées.



La fraîcheur nocturne et matinale sera moins notée.



Les visibilités seront généralement bonnes.



Les vents seront d’intensités faibles à modérées et de secteur Sud-ouest dans les régions Sud et Ouest ailleurs.



L’ANACIM vous souhaite un excellent jeudi !