Airport Service Quality Awards : l’Aéroport international Blaise Diagne du Sénégal glane trois prix - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Airport Service Quality Awards : l’Aéroport international Blaise Diagne du Sénégal glane trois prix Publié le jeudi 16 mars 2023 | aDakar.com

© Présidence par DR

Inauguration de l`Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD)

Diass, le 7 décembre 2017 - Le président de la République Macky Sall a procédé à l`inauguration de l`Aéroport International Blaise Diagne de Diass. La cérémonie s`est déroulé en présence des présidents du Gabon, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Tweet

L'Aéroport international Blaise Diagne du Sénégal s'est distingué lors des ASQ (Airport Service Quality) Awards 2022 en remportant plusieurs prix prestigieux. Ces prix récompensent l'excellence de l'expérience client dans les aéroports du monde entier, en se basant sur les données des enquêtes sur les départs et les arrivées d'Airport Service Quality.



Dans la catégorie Afrique des meilleurs aéroports par taille et région, l'Aéroport international Blaise Diagne du Sénégal a été élu meilleur aéroport avec une satisfaction globale de 20 % par taille et par région au départ. Cette distinction récompense les efforts de l'aéroport à offrir une expérience de qualité à ses passagers, qui sont au nombre de 2 à 5 millions par an.



Le Sénégal a également remporté le prix de l'aéroport le plus agréable en Afrique. Cette distinction récompense les meilleurs 5% des aéroports pour leurs offres (restaurants, boutiques, animations) et leurs efforts pour rendre le temps d'attente agréable et confortable. Le pays a ainsi su se démarquer en proposant une expérience unique à ses passagers.



Enfin, l'Aéroport international Blaise Diagne du Sénégal a remporté le prix de l'aéroport le plus propre en Afrique. Cette distinction récompense les 5 % d'aéroports les plus performants pour leur propreté globale, élément clé de la satisfaction des passagers. Le Sénégal a donc su mettre en place des mesures efficaces pour garantir un environnement sain et hygiénique à ses passagers.



A titre informatif, le programme ASQ a été lancé en 2006 et est le premier programme mondial de satisfaction des passagers des aéroports. Près de 400 aéroports participent à ce programme dans 95 pays. Airport Council International World décerne les prix ASQ en partenariat avec Amadeus, l'une des dix premières sociétés de technologie de voyage au monde.





L.L