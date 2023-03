Coupe du monde 2030: le Maroc, candidat à la co-organisation avec l’Espagne et le Portugal - adakar.com

Coupe du monde 2030: le Maroc, candidat à la co-organisation avec l'Espagne et le Portugal Publié le jeudi 16 mars 2023 | RFI

Le roi Mohammed VI a annoncé ce mardi 14 mars que le Maroc se joignait à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030 qui marquera le centenaire de la plus populaire des compétitions sportives. Après cinq candidatures malheureuses à l'organisation de la compétition, ce pourrait être la bonne pour le royaume chérifien.





« J'annonce devant votre assemblée que le royaume du Maroc a décidé, avec l'Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030 », a indiqué le souverain dans un message adressé à l'occasion de la remise du Prix de l'excellence 2022 de la Confédération Africaine de Football (CAF) à Kigali. L'Espagne et le Portugal ont également déclaré en 2021 leur candidature pour le Mondial 2030 avant d'y intégrer en octobre 2022 l'Ukraine.



« Cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d'autre, et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens », a expliqué Mohammed VI dans son message lu par le ministre marocain des Sports Chakib Benmoussa.