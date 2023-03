Attaque des FDS contre les journalistes : La CJRS invite tous les reporters à la prudence - adakar.com

Attaque des FDS contre les journalistes : La CJRS invite tous les reporters à la prudence Publié le jeudi 16 mars 2023

Des journalistes ont été la cible de jet de grenades lacrymogènes ce matin, à la Cité Keur Gorgui par les agents des forces de l’ordre. Des actes fortement condamnés par la convention des jeunes reporters du Sénégal. Migui Marame Ndiaye, président du CJRS invite le ministre de l’intérieur à mettre un terme à ces dérives.





Indignation



La convention des jeunes reporters du Sénégal s’indigne du comportement des forces de défense et de sécurité qui ont jeté des grenades lacrymogènes contre les professionnels des médias, présents à la Cité Keur Gorgui. « Ces attaques visées contre les reporters constituent une atteinte à la liberté de presse et au droit du peuple sénégalais à être l’informé juste et vrai. Nous condamnons ces actes de la manière la plus ferme et invitons le ministre de l’intérieur à mettre un terme à ces dérives« , lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Senego.



La prudence



La CJRS invite tous les reporters à la « prudence et à veiller, d’abord et avant tout, à leur propre sécurité. A ceux qui ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions, nous souhaitons un prompt rétablissement et témoignons toute notre solidarité« .