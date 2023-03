Blocus du domicile d’Ousmane Sonko: communiqué du mouvement “Y en a marre“ - adakar.com

Blocus du domicile d'Ousmane Sonko: communiqué du mouvement "Y en a marre" Publié le mercredi 15 mars 2023

Ousmane Sonko avec les forces de l`ordre

Pour la énième fois, nous constatons que le domicile de M. Sonko est encerclé sans base légale par la police empêchant de facto toute sa famille de vaquer à ses occupations.



Cette nouvelle entrave privant son fils de se rendre à l'école est indigne et contraste d’avec la politique de notre pays en matière d'éducation. Nous demandons à l'Etat de lever ce blocus et de permettre à Ousmane Sonko, à sa famille et aux habitants de cette zone de jouir de leur droit de circulation, et à tout citoyen souhaitant s'y rendre de le faire sans contrainte.





Le mouvement Y en a marre prend à témoin la communauté internationale et tous les Sénégalais épris de justice et de démocratie.



LA COORDINATION.