Publié le mercredi 15 mars 2023

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko avec les forces de l`ordre

Pastef-Les-Patriotes invite tous les militants, sympathisants et Sénégalais épris de justice à rallier le domicile du citoyen libre qu’est Monsieur Ousmane Sonko, pour lever le blocus illégal dont il fait présentement l’objet.



Pastef-Les-Patriotes demande également à toutes les coordinations départementales et sections communales de maintenir la mobilisation dans la soirée et ce, jusqu'à la levée du blocus contre le domicile du Président Ousmane Sonko.



Le Bureau politique national