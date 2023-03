Arrestation de Malang Touré de Senenews et Cie : « C’est inacceptable… », Emmanuel Desfourneaux hausse le ton - adakar.com

Arrestation de Malang Touré de Senenews et Cie : « C'est inacceptable… », Emmanuel Desfourneaux hausse le ton Publié le mercredi 15 mars 2023

© Agence de Presse Africaine par DR

Emmanuel Desfourneaux, consultant politique et éditorialiste au Sénégal

L’analyse politique français a réagi suite à l’arrestation des journalistes, dont Malang Touré de Senenews et cie. Ainsi, dans un post paru sur Facebook, Emmanuel Desfourneaux a affiché son soutien aux journalistes Sénégalais.



Voici l’intégralité de sa publication !



« Solidarité avec les journalistes sénégalais !



Aujourd’hui, un journaliste de Senenews a été interpellé. La liste s’allonge dangereusement après l’embastillement du journaliste de Walfadjri.



D’autres journalistes semblent avoir été sciemment ciblés par la police sénégalaise par des gaz lacrymogènes.



Les journalistes de terrain et les journalistes d’investigation sont aujourd’hui en danger de mort. Je veux dire par là qu’ils sont soit menacés dans leur intégrité physique, soit mis sous contrôle judiciaire afin qu’ils n’effectuent plus leur travail. C’est inacceptable pour la liberté d’expression !



Le 10 janvier 2023, j’avais écrit à la Directrice générale de l’UNESCO pour lui faire part de mon inquiétude sur le sort du journaliste Pape Alé Niang.



A cette occasion, j’avais abordé la Déclaration Windhock dont des journalistes africains avaient été à l’origine. Cette déclaration est menacée au Sénégal.



J’en profite pour réitérer à l’UNESCO toute mon inquiétude sur le sort des journalistes indépendants au Sénégal.



Allons-nous ignorer leur mise en danger encore longtemps ? Ci-dessous copie de ma lettre à l’attention de la Directrice générale de l’UNESCO en date du 10 janvier 2023.



Il convient de protéger les journalistes sénégalais. C’est un devoir de la communauté internationale. »



À souligner que Malang Touré a été finalement libéré.