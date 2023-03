Le domicile de Sonko assiégé par la police: Y’en a marre hausse le ton et interpelle l’Etat - adakar.com

Le domicile de Sonko assiégé par la police: Y'en a marre hausse le ton et interpelle l'Etat
Publié le mercredi 15 mars 2023

Le domicile de Sonko assiégé par la police: Y'en a marre hausse le ton et interpelle l'Etat

Le mouvement Y’en A Marre a vivement condamné les actes posés ce mercredi par le régime de Macky Sall. Non seulement l’opposant a été barricadé, allant jusqu’à empêcher son fils de se rendre à l’école. Mais également, les parlementaires qui étaient en déplacement ce matin à la Cité keur Gorgui ont été attaqués et gazés.



« Ce mercredi vers 12h00, alors qu’il tentait de conduire son fils à l’école, l’opposant Ousmane Sonko s’est heurté à un dispositif policier qui lui a signifié qu’il avait reçu l’ordre de ne pas le laisser passer. Pour la énième fois, nous constatons que le domicile de M. Sonko est encerclé sans base légale par la police empêchant de facto toute sa famille de vaquer à ses occupations. Cette nouvelle entrave privant son fils de se rendre à l’école est indigne et contraste d’avec la politique de notre pays en matière d’éducation », a écrit ledit mouvement citoyen dans un communiqué.





Le Coordonnateur Aliou Sané et ses camarades d’ajouter en appelant l’Etat du Sénégal à lever le siège du domicile et quartier de Sonko: « Nous demandons à l’Etat de lever ce blocus et de permettre à Ousmane Sonko, à sa famille et aux habitants de cette zone de jouir de leur droit de circulation, et à tout citoyen souhaitant s’y rendre de le faire sans contrainte. Le mouvement Y en a marre prend à témoin la communauté internationale et tous les Sénégalais épris de justice et de démocratie »