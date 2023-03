CAF : Le Royaume du Maroc annonce une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAF : Le Royaume du Maroc annonce une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030 Publié le mercredi 15 mars 2023 | anp.ne

© Autre presse par DR

Mohammed VI, Roi du Maroc

Tweet

Le Roi du Maroc, Mohammed VI a, lors de la cérémonie de remise du prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 dénommée ’’President’s Outstanding Achievement Award-2022 qui lui a été décerné à Kigali, au Rwanda, annoncé une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030.



En prenant la parole à cette occasion, le ministre marocain de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Chakib Ben Moussa a, au nom du Roi, adressé toute sa satisfaction de recevoir ce Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football, pour l’année 2022, ’’que J’accepte avec plaisir’’.



’’Je partage avec mon frère, le Président Paul KAGAME, qui est également distingué aujourd’hui par la Confédération Africaine de Football, une confiance inébranlable en notre continent africain, en ses jeunes et en ses capacités dont nous y travaillons, sans jamais nous contenter de nos vœux, ni nous reposer sur nos acquis’’ a indiqué le souverain chérifien tout en restant fidèle à la conviction qu’il a exprimée dans son discours lors du 29ème Sommet de l’Union Africaine en 2017, à savoir ’’l’Afrique passe par sa jeunesse et seule une politique volontariste orientée vers la jeunesse canalisera l’énergie pour le développement ’’.



Aussi, ’’le prix qui m’est décerné aujourd’hui est-il, d’abord et avant tout, un hommage au génie de l’Afrique et de sa Jeunesse éclatante. Il représente, à mes yeux, une reconnaissance des choix que J’ai faits miens, pour mettre en place les conditions propices à son expression et sa promotion. Car, au-delà du sport, le football est le fruit d’une construction sur la durée’’ a souligné le Souverain.



Par ailleurs, a-t-il fait savoir, ’’dans mon pays, J’ai tenu à faire du football un levier de réussite et de développement humain durable. En plus d’être une passion et l’expression d’un talent créatif, le football est une vision d’avenir, un engagement de longue haleine, une gouvernance efficiente et transparente, et un investissement dans les infrastructures autant que dans le capital humain’’.



En faisant honneur à l’Afrique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le Roi Mohammed VI de reconnaitre que ’’le football marocain a aussi fait honneur à ces valeurs de persévérance, d’abnégation et de dépassement de soi. Nous œuvrons pour les enraciner en ralliant le sport à l’éducation, de sorte à élargir la pratique du football notamment, à faire éclore les potentiels et accompagner les talents détectés par des formations adaptées’’.



Selon le Souverain marocain, ’’au-delà du verbe, le Royaume du Maroc a, à maintes reprises, prouvé par les actes que ses moyens, ses infrastructures et son expérience, notamment dans le football, sont à la disposition de tous les pays africains frères désireux, eux aussi, de faire de la jeunesse un levier d’espoir et de croissance’’.



D’une part, cette cérémonie est aussi l’occasion pour le Royaume du Maroc d’annoncer ’’devant votre assemblée, que le Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030. Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen. Elle sera, aussi, une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens’’.



Enfin, le Roi Mohammed VI a tenu à saluer la présence de M. Gianni INFANTINO, Président de la Fédération Internationale de Football Association et à rendre hommage à son engagement vigoureux pour le football africain et remercier le Président de la Confédération Africaine de Football, M. Patrice MOTSEPE, pour son leadership et son action pour le rayonnement du football africain et la résurgence de la crédibilité de ses instances.



DBZ/AS/ANP 0101 mars 2023