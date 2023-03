CAN 2025: visites d’inspection des pays candidats en mars et avril - adakar.com

CAN 2025: visites d'inspection des pays candidats en mars et avril Publié le mercredi 15 mars 2023 | RFI

Coupe d`Afrique des Nations

Coupe d`Afrique des Nations

a Confédération africaine de football va commencer les visites d’inspection des cinq nations candidates à l’organisation de la CAN 2025.



Le 20 mars, un comité d’évaluation indépendant se rendra en Zambie pour le début d’une tournée d’inspection. Il s’agit pour l’heure d’examiner les différentes infrastructures nécessaires au bon déroulement d’une CAN, comme les stades, les liaisons entre chaque ville et l’offre d’hébergement.



Chaque visite devrait durer deux jours par pays. Un rapport sera remis au comité exécutif de la CAF qui aura le dernier mot. L’annonce du pays hôte ne sera dévoilée que l’été prochain, en principe à Cotonou au Bénin, lors d’une assemblée générale.

