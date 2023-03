Coopération : le Canada investit environs 15,5 milliards FCFA pour lutter contre le terrorisme en Afrique (Ambassadeur) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Coopération : le Canada investit environs 15,5 milliards FCFA pour lutter contre le terrorisme en Afrique (Ambassadeur) Publié le mercredi 15 mars 2023 | aDakar.com

© Autre presse par dr

Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire

Tweet

“35 millions de dollars canadiens soit 15,5 milliards FCFA”, c’est le budget alloué par le gouvernement canadien pour en venir à bout de l’hydre terroriste en Afrique de l’Ouest, a révélé Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, au cours d'un entretien exclusif à Abidjan.net.



Cet appui financier, reversé à l’Academie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme (AILCT) de Jacqueville, une structure internationale qui a pour vocation de former au niveau stratégique, opérationnel et tactique les cadres africains dans la lutte contre le terrorisme témoigne de fort belle manière des rapports “étroits et cordiaux” qu’entretiennent les deux pays.



Par ailleurs, le Canada s'implique également dans la formation des policiers et des soldats. Le diplomate canadien a d'ailleurs exprimé sa fierté de collaborer avec la Côte d'Ivoire, leader de la région dans la lutte contre le terrorisme.



" Nous sommes contributeurs, nous sommes parties prenantes, nous participons aussi en termes de formation des policiers, des soldats. Nous sommes fiers de participer avec la Côte d'Ivoire leader dans la région à combattre le terrorisme" a t-il ajouté.



Anderson Blanc a également évoqué la question de la guerre Russo-Ukrainienne, qui perdure depuis plus d'un an avec des conséquences "économiques et humanitaires désastreuses" et des répercussions notamment sur les pays les plus vulnérables.



"La Russie doit cesser immédiatement son invasion de l'Ukraine." a-t-il souligné, en dénonçant fermement l'invasion illégale de la Russie.



"Nous sommes une démocratie donc nous collaborons fortement avec les États-Unis et l'Union européenne" martèle le diplomate en fonction depuis septembre 2022.



Lediplomate canadien a également salué la position qu’a adoptée le gouvernement ivoirien, "en se rangeant du côté de l’ONU et de certains pays membres de l'institution pour réclamer la cessation des hostilités et la recherche d'une solution pacifique impliquant toutes les parties prenantes".



Une décision qui, toujours selon lui, reflète l'attachement indéfectible de la terre d'eburnie au droit international et au principe fondamental de la charte des Nations Unies.



Le Canada et la Côte d'Ivoire ont établi des relations diplomatiques depuis 1962, peu après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. Depuis lors, les deux pays collaborent fréquemment au sein d'organismes et d'organisations internationaux et multilatéraux, tels que les Nations Unies, la Francophonie et la Banque africaine de développement.





L.L