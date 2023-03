À Dakar, une exposition dédiée aux victimes du régime de l’ex-président gambien Yahya Jammeh - adakar.com

Une exposition itinérante, celle de la « Memory House » de Banjul, fait escale à Dakar. Cette « maison de la mémoire », ouverte en Gambie en octobre 2021, est un lieu dédié aux victimes du régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Après 22 ans au pouvoir, il a été contraint à l’exil en janvier 2017 et vit aujourd'hui en Guinée équatoriale. Aneked, le Réseau africain contre les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, à l’origine de la « Memory House », veut faire voyager ce projet à travers le monde.



« Ne jamais oublier », « plus jamais ça », martèle Awa Njie qui a perdu son mari en 1994. Accusé de complot, le soldat Abdulie « Dot » Faal a été exécuté par les forces armées gambiennes : « Il y a ceux qui ont été tués, ceux qui ont été obligés de boire une décoction toxique, ceux dont les corps ont été coupés en morceaux et jetés aux crocodiles... La Memory House est très importante pour moi : elle montre aux gens que cela est vraiment arrivé. »