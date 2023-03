OMS : 37 pays africains exposés à un manque de personnel de santé - adakar.com

Santé
OMS : 37 pays africains exposés à un manque de personnel de santé
Publié le mercredi 15 mars 2023

© Présidence par DR

Ouverture de la 68 ème session du Comité Régional de l`OMS pour l`Afrique

Dakar, le 28 août 2018 - La 68e session du Comité régional de l`Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l`Afrique s`est ouverte, lundi, à Dakar. La rencontre a été présidée par le président de la République. Tweet

La liste de soutien et de sauvegarde du personnel de santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mise à jour mardi, indique que 37 pays africains sont vulnérables en raison du manque de personnel de santé, tandis que 55 pays dans le monde risquent de souffrir de ce genre de carences.



Le recrutement de professionnels de la santé au niveau international s'est rapidement accéléré en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 et des perturbations considérables que connaissent les services de santé, a déclaré l'OMS dans un communiqué de presse.



Les systèmes de santé de ces pays risquent de souffrir s'ils perdent davantage de professionnels de la santé dans le cadre de ce recrutement international, ce qui pourrait entraver leurs efforts pour parvenir à la sécurité sanitaire et à la couverture sanitaire universelle.