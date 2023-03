Meeting au terrain de ACAPES: Ousmane Sonko met en garde Macky Sall et les magistrats et s’adresse à la communauté internationale - adakar.com

Meeting au terrain de ACAPES: Ousmane Sonko met en garde Macky Sall et les magistrats et s'adresse à la communauté internationale
Publié le mercredi 15 mars 2023

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko a réuni des milliers de militants lors d`un meeting à Keur Massar

Les différents leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tour à tour pris la parole lors du méga meeting tenu, ce mardi 14 mars 2023, au Terrain ACAPES des Parcelles Assainies.



L’autorisation tardive délivrée par le préfet du département de Dakar n’y a rien fait. Les partisans et sympathisants de la coalition politique réunissant Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Déthié Fall, entre autres, se sont rendus par dizaines de milliers au site retenu qui s’est finalement révélé exigu pour accueillir l’immense foule.



Tenu à moins de 48 heures d’un rendez-vous judiciaire d’Ousmane Sonko devant le tribunal pour le procès en diffamation intenté par le ministre Mame Mbaye Niang, le meeting s’est transformé en démonstration de force.



Devant la foule nombreuse, Ousmane Sonko a demandé aux militants de l’opposition s’ils étaient prêts et préparés pour le combat contre Macky Sall. "Il ne connaît que le rapport de force", a lancé Ousmane Sonko.



"Si on démarre le combat contre Macky Sall, on ne s’arrêtera qu’à la victoire finale. Aux jeunes et primo votants, je demande de s’inscrire massivement sur les listes électorales à l’occasion de la révision exceptionnelle des listes électorales pour la présidentielle de 2024", a déclaré Ousmane Sonko.



Reprenant sa rhétorique en direction de l’élection présidentielle, Ousmane Sonko a mis en garde les magistrats contre toute velléité de rendre sa candidature illégale. "Il n’y a que deux choix pour Macky Sall. Quitter par la grande porte comme Abdoulaye Wade et Abdou Diouf ou quitter par la petite porte de la plus vilaine des manières", a soutenu Ousmane Sonko.



À l’intention de la communauté internationale, Ousmane Sonko a énuméré un certain nombre de griefs contre le régime du président Macky Sall. "Le régime de Macky Sall est un régime de répression. Combien de gens sont emprisonnés par le régime de Macky Sall. Le régime de Macky Sall est un régime de corruption et de détournement des deniers publics. (...) Nous n’accepterons pas que Macky Sall dans sa volonté de briguer un 3è mandat nous impose le chaos. Il est temps pour la communauté internationale de choisir son camp", a déclaré Ousmane Sonko dans la partie de son discours déclamé en français.



Le leader de Pastef a donné rendez-vous, mercredi et jeudi, pour des manifestations sur l’ensemble du territoire national. D’ailleurs, ce même jeudi 16 mars 2023, Ousmane Sonko doit se présenter au Palais de justice de Dakar pour le procès devant l’opposer au ministre Mame Mbaye Niang.



Makhtar C.