Le préfet du département de Dakar Mor Talla Tine a finalement donné un avis favorable à la tenue du méga-meeting appelé par la coalition Yewwi Askan Wi, ce mardi 14 mars 2023, au terrain ACAPES des Parcelles Assainies, à Dakar.



L’opposition réunie autour d’Ousmane Sonko était en acte de l’arrêté d’autorisation depuis hier. Finalement, c’est à quelques heures de la tenue de la manifestation politique que le document a été remis aux organisateurs.



"Le lieu et les horaires du rassemblement politique projeté par Messieurs Cheikh KEBE, Mamadou Lamine SANE et Madame Marne Mariama DARY, au nom de la « Section communale des Parcelles Assainies du parti PASTEF», le mardi 14 mars 2023, sont fixés ainsi qu’il suit: Lieu : Terrain ACAPES sis à l’Unité 20 des Parcelles Assainies ; Horaires : Début 15 heures ; Fin 19 heures", énonce l’article premier de l’arrêté du préfet de Dakar.



Bien avant la notification officielle de cette autorisation préfectorale, les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi avaient entamé les installations sur le site retenu pour accueillir la manifestation politique qu’ils veulent grandiose à quelques jours du procès en diffamation d’Ousmane Sonko contre le ministre Mame Mbaye Niang, prévu le jeudi 16 mars 2023.



Par ailleurs, dans les 46 départements, le parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) a appelé des manifestations, le mercredi 15 mars 2023. Les "manifestations pacifiques" visent à "demander la fin des arrestations et détentions arbitraires et la libération de tous les détenus politiques" et "la fin de l’instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées opérant aux côtés des forces de l’ordre".



Interdiction vente carburant au détail



En prévision à de troubles possibles pouvant résulter de ces manifestations prévues sur plusieurs jours, le Gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, a, par décret, interdit sur toute l’étendue du territoire de la région,, "pour des raisons de sécurité", "la vente de carburant au détail du lundi 13 mars 2023 au vendredi 17 mars 2023".



"L’interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs", a précisé le gouverneur de la région de Dakar dans l’alinéa 2 de l’arrêté.



Makhtar C.