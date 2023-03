La FIFA dévoile le nouveau format de la phase finale de la Coupe du monde 2026 à 48 équipes - adakar.com

La FIFA dévoile le nouveau format de la phase finale de la Coupe du monde 2026 à 48 équipes
Publié le mardi 14 mars 2023

La FIFA dévoile le nouveau format de la phase finale de la Coupe du monde 2026 à 48 équipes

Format de la compétition, nombre de matches, dates : on sait comment se déroulera la phase finale du Mondial 2026.



La Coupe du monde 2022 était la dernière à être disputée par 32 équipes. Pour la Coupe du monde 2026, 48 équipes participeront à la phase finale qui aura lieu dans trois pays : le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.



Forcément, avec une telle augmentation des équipes qualifiées, le format de la compétition allait changer.



Et voici ce que prépare la FIFA pour la Coupe du monde 2026 selon les révélations de nos confères de The Athletic.



Une interminable phase de groupes

La FIFA a décidé de conserver la phase de groupes qui fait office de premier tour. Il y aura désormais 12 groupes de quatre équipes (au lieu de 8 de 4 pour le Mondial au Qatar).



La FIFA ainsi rejeté l'idée de faire seize groupes composés de trois 3 équipes.