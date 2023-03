Claude Leroy: « maintenant le Sénégal arrive pour gagner une compétition et pas pour pratiquer un bon football » - adakar.com

Claude Leroy: « maintenant le Sénégal arrive pour gagner une compétition et pas pour pratiquer un bon football »
Publié le mardi 14 mars 2023 | actucameroun.com

Le dernier sacre de la sélection U20 des Lions de la Téranga est la preuve selon Claude Leroy que le Sénégal arrive désormais dans les compétitions pour gagner, non pour pratiquer un bon football.



Pendant de longues années, le Sénégal courrait vers des titres continentaux dans le football. Mais depuis 2022 avec la victoire de la CAN 2022 remportée au Cameroun, les titres s’enchainent.



Selon Claude Leroy, le Sénégal a cassé le plafond de verre en remportant sa première CAN en 2022 au stade Olembe à Yaoundé.