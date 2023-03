51ème session du CIP UEMOA : Les parlementaires de l’Union se penchent sur plusieurs questions d’actualité - adakar.com

Publié le mardi 14 mars 2023 | Autre presse

51ème session du CIP UEMOA : Les parlementaires de l’Union se penchent sur plusieurs questions d’actualité

Le Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CIP-UEMOA) a débuté, hier à Niamey, la 51ème session de ses travaux sous le thème ; «Le rapport annuel 2022 sur l’évaluation et le fonctionnement de l’Union soumis à l’examen parlementaire». La cérémonie officielle d’ouverture de la session a été présidée par la présidente par intérim du CIP-UEMOA, l’honorable Bakali Yobate Kolani.



Cette année encore, les travaux de la 51ème session du Comité interparlementaire de l’UEMOA portent sur des sujets qui reflètent réellement les préoccupations économiques, politiques et sociales de l’Union économique et monétaire ouest africaine et de ses Etats membres. Car, a déclaré l’honorable Bakali Yobate Kolani, les parlementaires du CIP ont «le devoir d’orienter quotidiennement leurs actions en faveur de la construction d’un espace communautaire viable, dynamique et solidaire».



La présidente par intérim du Comité interparlementaire de l’UEMOA, par ailleurs vice-présidente du parlement togolais, a exhorté ses camarades députés à examiner minutieusement le rapport sur le fonctionnement de l’Union et à formuler des recommandations qui «contribueront à renforcer la compétition des économies des Etats membres et à la mise en œuvre efficiente et efficace de notre processus d’intégration». Elle s’est dite confiante de la pertinence des propositions qui sortiront «de ces journées de travail jadis, animées d’un esprit de convivialité et de cohésion».



L’Assemblée nationale du Niger, par la voix de son 3ème Vice-président, l’honorable Zakara Karidio, a salué l’action parlementaire ouest africaine dans le processus d’intégration et de la démocratie dans l’espace communautaire. «Cet important exercice dont vous avez la charge, est à saluer car, il donne la possibilité au Comité interparlementaire de jouer pleinement son rôle d’organe démocratique et de contrôle parlementaire», a affirmé l’honorable Zakara Karidio. Il a rappelé les crises sanitaires et sécuritaires de ces dernières années et leurs corolaires de difficultés dans l’espace UEMOA. Il a ensuite salué les mesures fortes prises par les Etats membres pour protéger leurs citoyens.



Les parlementaires du CIP-UEMOA ont rendu un vibrant hommage au Président Mohamed Bazoum, Président du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’UEMOA et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA pour son engagement personnel en faveur du développement inclusif au sein de l’Union. «Nous voudrions saisir l’opportunité qui nous est offerte pour lui adresser nos vœux de réussite dans sa lourde et noble mission à la tête de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’UEMOA», a précisé la présidente par intérim du CIP-UEMOA, l’honorable Bakali Yobate Kolani.



En plus de l’examen du rapport annuel 2022 sur l’évaluation et le fonctionnement de l’Union, la 51ème session du Comité interparlementaire de l’UEMOA va permettre de renouveler les membres du bureau du CIP et des membres de bureau des sous-comités, de se pencher sur la situation des ressortissants de l’Afrique subsaharienne en Tunisie et de valider plusieurs thèmes d’échanges avec les départements de la Commission de l’UEMOA au titre de l’année 2023. A la fin de ses travaux de Niamey, le CIP-UEMOA aura un nouveau président à sa tête.



Souleymane Yahaya(onep)