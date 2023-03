Internet : des acteurs de CDPE de Tambacounda sensibilisés sur les dangers liés à l’exploitation sexuelle des enfants en ligne - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Internet : des acteurs de CDPE de Tambacounda sensibilisés sur les dangers liés à l’exploitation sexuelle des enfants en ligne Publié le mardi 14 mars 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Internet : des acteurs de CDPE de Tambacounda sensibilisés sur les dangers liés à l’exploitation sexuelle des enfants en ligne

Tweet

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, a organisé un atelier de formation et de sensibilisation, des acteurs de Comités Départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE) de la région de Tambacounda, sur les dangers et risques d’exploitation sexuelle des enfants sur internet, a constaté l’APS.



‘’Cet atelier devrait permettre aux acteurs d'avoir une meilleure connaissance des risques, des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection des enfants en ligne’’, a dit la représentante du ministre de la Femme de la Famille et de la Protection des enfants, Fatim Dieng.



Elle s’exprimait lundi au cours d’un atelier de renforcement, de sensibilisation et de formation des acteurs des CDPE, de Tambacounda, de Goudiry, de Koumpentoum et de Bakel.



‘’Sur les structures qui travaillent (…) pour mieux prendre en charge les enfants et les jeunes victimes d’exploitation ’’, a-t-elle ajouté.



‘’Nous sommes aujourd'hui, a-t-elle rappelé, face à un monde hyper connecté où les internautes sont constitués essentiellement d'enfants et de jeunes qui utilisent internet de manière excessive’’.



‘’ Cette pratique, a-t-elle poursuivi, dont les effets négatifs chez les enfants sont désormais reconnus par tous les Etats du monde, nous amène à réfléchir, sur le développement de nouvelles approches à cause de son évolution exponentielle’’.



Elle a souligné que le dynamisme et la nécessité d’internet dans la recherche et les interactions et les risques liés à l’utilisation d’internet posent problème, surtout lorsqu’il s’agit, des enfants et des jeunes.



‘’Les écrans se sont installés massivement dans le quotidien de ces enfants et adolescents à travers les postes de télévisions, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, favorisant ainsi leur exposition à de multiples’’, a-t-elle encore soutenu.



Mme Dieng a par ailleurs salué et magnifié la participation à cet atelier des CDPE de la région Tambacounda.



Selon elle, ‘’ ils constituent des relais, des bras techniques de la Stratégie nationale de protection des enfants (SNPE), fiables et engagés pour transmettre le message et les connaissances acquises afin de prévenir tous les risques chez les enfants’’.





BT/FD/AB