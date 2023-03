51ème Session Ordinaire du CIP-UEMOA : le rapport 2022 sur le fonctionnement et l’évolution de l’union en examen à Niamey - adakar.com

Publié le mardi 14 mars 2023

La 51ème session ordinaire du comité interparlementaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CIP-UEMOA), a ouvert ses travaux, ce lundi 13 mars 2023 à Niamey, avec à son ordre du jour l’examen du rapport annuel 2022 sur le fonctionnement et l’évolution de l’union.



L’agenda de cette session comporte outre l’examen du rapport 2022 de l’institution qui sera présenté par le président de la commission de l’UEMOA, la Cérémonie d’au revoir des anciens membres du CIP au titre du Benin, du Burkina Faso et du Sénégal ; le renouvellement des membres du Bureau du CIP et des membres des bureaux des sous-comités avec l’installation du nouveau Président du CIP ; le Rappel du calendrier des activités du CIP au titre de l’année 2023 et du budget y afférent ; la validation des thèmes d’échanges avec les Départements de la Commission de l’UEMOA au titre de l’année 2023 et la situation des ressortissants de l’Afrique subsaharienne en Tunisie.



Les parlementaires du CIP- UEMOA auront également des échanges d’information sur la situation socio-politique dans les Etats membres.



En procédant à l’ouverture officielle de la cérémonie, la présidente par intérim du CPI-UEMOA, l’Honorable Yobate Kolani a exprimé ses sentiments de ‘’grande déférence’’ au Président de la République Mohammed BAZOUM, Président du Comte de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de UEMOA, et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de UEMOA.



Selon la Présidente par intérim, les travaux de cette 51ème session du Comité Interparlementaire de l’UEMOA ‘’porteront, comme d’habitude, sur des sujets qui reflètent réellement les préoccupations économique, politique et sociale de notre Union et de ses Etats membres.



‘’En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de nous évertuer à orienter quotidiennement nos actions en faveur de la construction d’un espace communautaire viable, dynamique et solidaire’’ a-t-elle indiqué tout en exhortant les participants à la rencontre ‘’à examiner de façon minutieuse le rapport sur le fonctionnement de l’Union et d’en formuler des riches recommandations qui contribueront à renforcer la compétitivité des économies des Etats membres et à la mise en œuvre efficiente et efficace de notre processus d’intégration’’.



Elle s’est, enfin, dite ‘’confiante sur la pertinence des propositions qui sortiront de ces journées de travail, jadis animées d’un esprit de convivialité et de cohésion’’.



Prenant la parole auparavant, le 3ème vice-président de l’assemblée Nationale du Niger, M. Karidio Zakara, représentant le Président de ladite institution a, dans son mot de bienvenue, témoigné de la reconnaissance de la représentation nationale du Niger pour le ‘’choix porté sur notre capitale, Niamey, pour abriter les travaux de cette importante rencontre’’.



‘’Je voudrais profiter de la présente tribune pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, Président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, président du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre espace communautaire pour son engagement personnel en faveur de l’intégration socio-économique de la région’’ a déclaré M. Zakara pour qui l’assemblée Nationale du Niger ‘’magnifie et salue l’action parlementaire ouest africaine dans le processus d’intégration, et de la démocratie dans notre espace communautaire’’.



‘’Cet important exercice dont vous avez la charge est à saluer car, il donne la possibilité au comité interparlementaire de jouer pleinement son rôle d’organe démocratique et de contrôle parlementaire’’, a relevé Karidio Zakara qui a, enfin, soutenu que ‘’ nos communautés, tout comme nos gouvernements n’attendent pas moins de nous, et je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre détermination pour que l’action parlementaire puisse contribuer activement aux efforts d’intégration de notre union’’.



Il faut noter la présence à l’ouverture de cette session, des anciens parlementaires nigériens et anciens membres du CIP-UEMOA.



Les travaux de cette session se déroulent à Niamey du 13 au 22 mars 2023, indique-t-on.



AOM/AS/ANP 0093 mars 2023