Kémi Séba: la déprogrammation d’une interview du militant sur une chaîne française fait polémique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Kémi Séba: la déprogrammation d’une interview du militant sur une chaîne française fait polémique Publié le mardi 14 mars 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Kémi Séba

Tweet

Une polémique autour de Kémi Séba et de la chaine publique française La Chaîne Parlementaire (LCP). LCP avait annoncé la diffusion ce 12 mars 2023 d'un long entretien avec le militant politique franco-béninois. Finalement, devant le tollé provoqué sur les réseaux sociaux, l'interview a été déprogrammée.



Cette interview de 28 minutes devait être diffusée dans le cadre des « grands entretiens » proposés sur La Chaîne Parlementaire (LCP) par l'éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du journal Le Figaro, Yves Thréard.



L'annonce de sa diffusion a provoqué en quelques heures une levée de boucliers sur les réseaux sociaux, notamment de la part de politiques ou d'organisations de défense des droits humains comme la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra).