La 93e Ziarra, avec ses milliers de foules à perte de vue, a vécu. La cérémonie officielle a été présidée par Cheikh Ahmed Sy Ibn Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh.



Occasion également pour Serigne Habib Sy Mansour et Serigne Moustapha Sy Al Amine, chargés de l’organisation, de témoigner leur reconnaissance envers le président de la République pour, entre autres, la prise en charge médicale de l’autorité de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour.



« Serigne Babacar Sy Mansour est alité depuis plus d’un an. Le Président Macky Sall s’est porté volontaire sans qu’on ne lui demande quoi que ce soit pour l’envoyer se soigner à l’extérieur. Macky Sall a affrété un avion spécial et il a pris l’engagement de le soigner afin que le Khalife procède lui même à l’inauguration de la Grande Mosquée qui est en finition. Il a totalement pris sa sécurité, ses soins et tout ce qui va avec.



« Mieux il ne se passe pas un jour où il n’appelle Serigne Babacar Sy Mansour pour vérifier s’il n’a pas besoin de quelque chose » , révèle, dans les Echos Serigne Habib Sy Mansour (Borom Darayi).



Et Serigne Moustapha Sy Al amine, représentant le Khalife à la cérémonie officielle de renchérir :

« Je porte aujourd’hui la parole de notre guide Serigne Babacar Sy Mansour et il m’a chargé de remercier pour lui exceptionnellement le chef de l’Etat. Le Khalife le considère comme un ami, un fils, un confident. Il lui renouvelle sa satisfaction et prie pour lui et le Sénégal. Cet acte envers notre Khalife est d’une haute portée pour nous. nous ne pouvons que prier pour le chef de l’Etat »