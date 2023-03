CAN U20: le président Macky Sall accorde une prime spéciale de 10 millions FCFA aux Lionceaux, champions d’Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN U20: le président Macky Sall accorde une prime spéciale de 10 millions FCFA aux Lionceaux, champions d’Afrique Publié le mardi 14 mars 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

CAN U20: les Lionceaux se qualifient en finale en battant la Tunisie 3-0

Les Lionceaux du Sénégal se sont qualifiés en finale de la CAN U20 en battant la Tunisie 3-0. Tweet

Le président de la République Macky Sall a décidé d'octroyer une prime spéciale de 10 millions FCFA à chaque Lion U20 et à tous les membres de la délégation sénégalaise à la Coupe d'Afrique des Nations U20, tenue en Égypte.



Le chef de l'État a fait cette annonce, lundi 13 mars 2023, dans la soirée lors de la réception des Lions U20 de la Téranga, vainqueur de la CAN, samedi, en battant la Gambie en finale 2-0.



"Vous avez honoré la Nation, en retour vous méritez d'être honorés et récompensés. C'est pourquoi, au-delà des primes qui vous ont été dédiées par la Fédération sénégalaise de football et le ministère, j'ai décidé de vous allouer ainsi qu'à chacun des membres de la délégation de la CAN, une prime spéciale de 10 millions FCFA", a annoncé le président de la République Macky Sall.



Comme leurs aînés de la sélection A et de la sélection locale, les Lions U20 ont fait montre de talent et de détermination durant toute la compétition en Égypte.



Les Lions ont réussi en Égypte un parcours exceptionnel lors de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection entraînée par le coach Malick Daf a remporté tous ses matches et a inscrit 14 buts en 6 matches sans en encaisser aucun.



Par ailleurs, le président de la République a engagé le ministre des Sports à mener une réflexion sur un programme national de soutien aux clubs de football.



Le chef de l'État a également demandé le renforcement du traitement des entraîneurs locaux au Sénégal. "Ils ont fait leurs preuves, il faut que tout cela soit intégré dans cette réflexion", a soutenu Macky Sall.



Makhtar C.