3e édition d’African Zuri Festival : Dakar va célébrer la beauté des cultures africaines en mai

Après Addis-Abeba en 2021 et la République Démocratique du Congo en 2022, le Festival itinérant African Zuri va déployer ses ailes au Sénégal du 5 au 27 mai 2023 pour sa 3e édition. Cette manifestation, organisée par l’association du même nom, basée à Kinshasa (Rdc), a pour but de bâtir des ponts entre les différentes régions du continent africain à travers des échanges culturels. L’ancien champion de tennis français et musicien, Yannick Noah, est attendu à ce festival placé sous le parrainage de Youssou Ndour.



Par Ousmane SOW – Après le succès des premières éditions en Ethiopie et en Rdc, African Zuri Festival pose ses valises à Dakar. Ainsi, pendant un mois, du 5 au 27 mai 2023, Dakar va vibrer au rythme de spectacles de musique, danses modernes et/ou traditionnelles d’Afrique, de la mode et de la gastronomie. L’annonce ré­pond à une unité majeure du Président congolais, Félix Tshisekedi, a soutenu Nicolas Fataki Lungele, ambassadeur de la République Démocratique du Congo au Sénégal. Par ce festival, les organisateurs veulent donc déconstruire les stéréotypes véhiculés sur le continent et offrir au reste du monde, ce que l’Afrique a de meilleur à travers une célébration culturelle riche et diversifiée étalée sur 4 week-ends. Chaque semaine, deux régions du continent seront mises à l’honneur et la diaspora ne sera pas en reste non plus, informe la promotrice de l’événement, la Congolaise Sonia Kabanda Maliza. «Zuri veut dire beau en Swahili», note-t-elle. Le festival fera également une part belle aux arts plastiques et aux discussions autour des enjeux de l’heure sur la jeunesse, l’entrepreneuriat, les industries culturelles et l’investissement en Afrique.

«African Zuri, c’est un événement ambitieux, multiculturel et panafricain qui se passe en l’espace d’un mois et qui réunit les 6 régions africaines dans un seul pays, une ville et qui comporte tous les talents africains possibles que nous avons dans notre continent. Et Dakar est choisie pour abriter la troisième édition», a déclaré Sonia Kabanda, l’initiatrice de l’événement, lors d’une conférence de presse tenue à l’ambassade de la République Démocratique du Congo à Dakar. African Zuri, ce n’est pas seulement une plateforme festive. L’un des objectifs de cet événement itinérant est l’unité africaine. «African Zuri parle plus de l’unité africaine parce que, lorsqu’on s’unit, on va vers les gens aussi. Les Sénégalais seront partie prenante de ce festival», précise Sonia Kabanda. Pana­fricaniste convaincue, elle souhaite, à travers ce festival, valoriser la richesse et la diversité du continent en favorisant le brassage culturel et les échanges artistiques. «Nous allons célébrer les Lions de la Can, mais aussi le chef de l’Etat Macky Sall, président sortant de l’Union africaine», a-t-elle lancé.

Youssou Ndour, parrain de l’édition



Après avoir été la tête d’affiche d’African Zuri 2022 en Rdc, Youssou Ndour a accepté d’être le parrain de l’édition dakaroise du festival. «La star mondiale, Youssou Ndour, a accepté d’être le parrain. Et c’est grâce à lui que le festival est à Dakar», explique-t-elle, avant d’ajouter que pour le lever de rideau, ce sera la chanteuse Adiouza, mais d’autres surprises sont prévues à l’affiche, notamment le rappeur Dip Doundou Guiss comme tête d’affiche et Waly Seck. Pour célébrer la beauté des cultures africaines à Dakar, Yannick Noah, ancien champion de tennis devenu musicien de talent, est également invité à cette édition devenue une tribune prestigieuse pour les grands noms de la scène musicale du continent.