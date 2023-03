Les avocats de Sonko menacent de traduire Ismaïla Madior Fall en justice - adakar.com

Publié le mardi 14 mars 2023

Passation de service au ministère de la Justice

Dakar, le 16 avril 2019 - Le nouveau ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall, a été officiellement installé dans ses fonctions. Il a effectué la passation de services avec son prédécesseur. Photo: Pr Ismaïla Madior Fall Tweet

Le collectif des avocats de Ousmane Sonko dit avoir constaté avec beaucoup "d'indignation" et de "consternation" que lors d'une émission diffusée le 12 mars 2023 sur les ondes de Sud FM, le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, a affirmé que le candidat Sonko n'avait pas le droit de diffamer impunément.



Dans un communiqué, Me Bamba Cissé et Cie estiment que « cette prise de position claire et sans embage du ministre peut clairement influencer le Public sur l'opinion qu'il peut avoir de cette affaire.



Ainsi, eporte-t-elle atteinte à l'intégrité de la procédure et aux principes de la présomption d'innocence et de neutralité notamment, inhérents à une bonne distribution de la Justice.



La défense rappelle l'impérieuse nécessité d'organiser un procès "équitable" à l'endroit du principal opposant au Président en exercice, à moins d'une année des échéances électorales de Février 2024.



Le Collectif dénonce "vigoureusement" cette énième dérive qui ne restera pas sans suites judiciaires.