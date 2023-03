Daaka Madina Gounass : colère de Abdou Karim Sall contre la mauvaise couverture du réseau Orange - adakar.com

Daaka Madina Gounass : colère de Abdou Karim Sall contre la mauvaise couverture du réseau Orange Publié le mardi 14 mars 2023

© aDakar.com par DR

Abdou Karim Sall, directeur général de l`Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)

Le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) était dimanche au Daaka de Médina Gounass pour faire son ziar. Il a ainsi dénoncé la mauvaise qualité de la couverture téléphonique de Orange dans la commune. A l’occasion de la Ziarra annuelle de Daaka, édition 2023, le nouveau directeur général de l’Artp marque son empreinte. En visite au Daaka, Abdou karim Sall s’est dit « déçu » de la couverture du réseau d’orange.



« J’ai visité le dispositif mis en place par Orange. Pour être honnête, j’ai constaté que la qualité des services offerts n’est pas bonne, malgré le déploiement de 4 BTS mobiles sur le site du Daaka et un autre à Médina Gounass. J’avais des difficultés à joindre les usagers. Sur ce, mes équipes ont demandé à la Sonatel de voir à quel niveau se situe le problème de connexion internet et pour les appels téléphoniques sur l’axe routier menant de Tambacounda à Médina Gounass », dit-il dans Les Echos.



Par contre, le chef de l'Artp salue les efforts des autres opérateurs tels que Expresso et Free. « Expresso a déployé pour cette édition 2023 trois BTS alors que l’année précédente, il n’en avait installé que deux sur le site. La qualité des services est bonne, acceptable, en tout cas sur le site. Et pour Free, au niveau de l’installation technique de l’opérateur, à la seconde étape de la visite, on m’a signalé une rupture de liaison intervenue jeudi dernier. Mais elle a été rétablie, m’ont assuré les techniciens de cet opérateur ».