Diplomatie La sous-secrétaire d'Etat américaine aux droits de l'homme à Dakar, mardi Publié le mardi 14 mars 2023

Uzra Zeya, sous-secrétaire d’État américaine aux Droits de l`homme

La sous-secrétaire d'Etat américaine aux Droits de l'homme sera à Dakar mardi. En provenance de Banjul, Uzra Zeya rencontrera de hauts responsables du gouvernement sénégalais pour discuter de la sécurité régionale ainsi que des questions relatives aux droits de l'homme, à la migration et à la démocratie en Afrique de l'Ouest, apprend-on à travers un communiqué du Département d'Etat américain.



Elle prononcera par la même occasion une allocution sur le leadership des femmes et des filles dans la construction d'un avenir numérique inclusif, lors d'un événement organisé par Onu Femmes Sénégal, avant de participer à l'inauguration du projet de modernisation de l'Ecole nationale de police financé par les États-Unis à hauteur de 6,2 millions de dollars, environ plus de 3 milliards FCFA.