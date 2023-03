L’opposition sénégalaise appelle à deux jours de manifestations - adakar.com

L'opposition sénégalaise appelle à deux jours de manifestations Publié le mardi 14 mars 2023

Manifestations à Dakar pour la démocratie et les libertés

La principale coalition de l'opposition sénégalaise appelle à deux jours de manifestations à risques mardi et mercredi, à Dakar et en province, avant le procès jeudi d'un de ses principaux dirigeants, Ousmane Sonko.



La coalition Yewwi Askan wi (YAW, Libérons le peuple en langue ouolof) a prévenu qu'elle passerait outre à leur éventuelle interdiction, alors que M. Sonko doit faire face à la justice jeudi à Dakar dans une affaire où il est poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel, pour "diffamation, injures et faux".



La coalition a annoncé lundi sur les réseaux sociaux un "giga meeting" mardi après-midi à Dakar suivi de "marches nationales" mercredi dans "les 46 départements du pays".